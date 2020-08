Bejrút 2020. Nočná mora, ktorá sa stala každodennou realitou

Od námestí plných revolučnej eufórie, cez ľudoprázdne ulice počas pandémie, po kompletne zdevastované mesto ako následok tragickej explózie. Rok 2020 je pre Bejrút obzvlášť turbulentný. Prinášame pohľad humanitárnych pracovníkov.

4. augusta 2020 svet obleteli šokujúce videá explózie v Bejrúte. Našu organizáciu správa zasiahla aj v osobnej rovine, keďže sme v Libanone dlhodobo aktívni v oblasti humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Na aktuálnu situáciu v krajine sme sa pýtali našej projektovej manažérky Anny Hruboňovej, ktorá donedávna žila priamo v Bejrúte a pracovala v našej partnerskej organizácii ADRA Lebanon.

Po vypuknutí pandémie COVID-19 si sa musela za celkom dramatických okolností vrátiť z Libanonu domov na Slovensko. Si rada, že si zase doma? Nezanevrela si na Libanon?

V Libanone už niekoľko mesiacov panuje veľmi napätá atmosféra a dlhodobý pobyt v krajine bol miestami dosť náročný na psychiku. Takže svojím spôsobom bolo príjemné vrátiť sa domov, do pohodlia a bezpečia. Krajina aj miestni ľudia mi však veľmi prirástli k srdcu a často sa mysľou nostalgicky vraciam k priateľom, ktorých som tam zanechala, k deťom a rodinám, ktorým som sa venovala v rámci našich projektov, či k mojim obľúbeným miestam v Bejrúte.

Libanon ide v poslednom čase z problému do problému. Kam to s touto krajinou podľa teba smeruje?

Prognózy pre krajinu sú veľmi pesimistické. Smutná je najmä predstava, že pred rokom, keď som do Libanonu odchádzala, väčšina miestnych mala stále uspokojivú životnú úroveň. Humanitárne projekty sa sústredili najmä na sýrskych utečencov, ktorých v Libanone momentálne žije cca 1.5 milióna v porovnaní so 4.5 miliónmi Libanončanov, čo je tiež pre ekonomiku obrovským bremenom. Občania sú dlhodobo nespokojní so zlým spôsobom riadenia krajiny a nedostatočným alokovaním zdrojov do infraštruktúry a pracovných miest, preto v októbri 2019 masovo vyšli do ulíc. Protesty na niekoľko mesiacov krajinu úplne ochromili a v podstate neutíchli dodnes. Nasledoval reťazec krachovania firiem, devalvovania miestnej meny a zlyhania bankového systému. Následný príchod pandémie covid-19 a uzatvorenie hraníc položili ekonomiku úplne na kolená a štát de facto uvrhli do bankrotu. Pod hranicou chudoby dnes žije 50% miestnych obyvateľov.

Tragický výbuch, ktorý úplne zdevastoval hlavné mesto, bol posledným klincom do rakvy. Bejrút bol jediným mestom, ktoré ekonomicky ešte ako-tak žilo a pri troche šťastia sa tam dala nájsť práca. Výbuch mesto prakticky zdemoloval a je takmer nemožné nájsť budovu, ktorá pri výbuchu nebola poškodená.

Je úplne neuveriteľné, že státisíce ľudí s dobrým životným štandardom v priebehu roka stratili prácu, ich úspory boli znehodnotené a teraz ešte aj prišli o svoje domovy a blízkych. A to všetko na pozadí globálnej pandémie a nestabilnej politicko-bezpečnostnej situácie v krajine...

Ako na teba zapôsobilo, keď si videla na webe fotky a videá z výbuchu v Bejrúte? Čo ti vtedy napadlo?

Nemohla som uveriť vlastným očiam. Samotná správa o explózii v Bejrúte – či už spôsobená nedbalosťou alebo zámerne, pravdupovediac nie je prekvapujúca. Sila výbuchu a tlakovej vlny bola však ohromujúca a už z videí mi bolo jasné, že je zničená minimálne polovica mesta. Začala som rýchlo kontaktovať mojich priateľov a známych v Bejrúte – našťastie sú všetci relatívne v poriadku, no explózia poškodila ich domy a zanechala asi celoživotnú traumu. Keď som sa na druhý deň zobudila, veľmi som dúfala, že to bol len zlý sen, ale bohužiaľ...

Mapa znázorňuje široké okolie Bejrútu, ktoré bolo explóziou zasiahnuté. Tlaková vlna rozbila okná na budovách vzdialených až 25 km od epicentra výbuchu. (Autor: ADRA Lebanon)

Výbuch zdevastoval aj kanceláriu ADRA, kde si predtým pracovala. Ako to tam teraz vyzerá?

Hoci sa kancelária nachádza asi 3 km od epicentra výbuchu, tlaková vlna vyrazila okná, všade je rozbité sklo a čiastočne spadol strop. Stôl, za ktorým som ešte pred pár mesiacmi pracovala, si to odniesol asi najviac – priamo naň vybuchlo okno a zrútila sa sklená stena...

Najviac ma však zabolel pohľad na spúšť v ADRA vzdelávacom centre pre deti v predškolskom veku. Všetky okná sú vybité a triedy zasypané črepmi skla. Našťastie boli deti v čase explózie doma a mne ostáva len dúfať, že sú všetky v poriadku...

Spúšť, ktorú výbuch zanechal v ADRA vzdelávacom centre pre deti v predškolskom veku (Autor: ADRA Lebanon)

ADRA Libanon sa hneď zapojila do záchranných prác. Aké sú aktuálne potreby pomoci?

Okrem toho, že po výbuchu potrebuje lekárske ošetrenie asi 6 000 ľudí a obete sa budú počítať na stovky, o strechu nad hlavou prišlo odhadom 300 000 ľudí, vrátane 100 000 detí. Ide o vážnu a komplexnú humanitárnu krízu. Akútne treba distribuovať potraviny a pitnú vodu tým, ktorých výbuch zasiahol najviac a prišli o všetko. Krajina hlási kritický nedostatok zdravotníckeho personálu, liekov, obväzov... Pritom sú v Bejrúte tisícky vážne zranených osôb, ktorých život momentálne závisí na skolabovanom zdravotníckom systéme. Po naplnení týchto základných potrieb bude nutné opravovať zasiahnuté domy, čo je skutočne beh na dlhú trať. Vysídlení ľudia zatiaľ ostávajú u známych alebo našli dočasné útočisko v školách a kostoloch, ale to sú len krízové riešenia.

Zamestnanci ADRA koordinujú prácu v teréne s Červeným krížom (Autor: ADRA Lebanon)

Nemáš také nutkanie rýchlo tam odletieť a na mieste pomáhať?

Mám, ale to je v tejto fáze iracionálne. Ja nie som profesionálny záchranár a momentálne by som tam asi viac zavadzala ako bola na osoh. Oveľa väčším prínosom je poslať miestnym humanitárnym organizáciám tie peniaze, ktoré by som investovala do letenky. Zo Slovenska môžeme tiež koordinovať zbierky od individuálnych darcov a zabezpečovať všetko potrebné pre našich partnerov v Libanone, ktorí najlepšie vedia, aké sú aktuálne potreby a možnosti pomoci.

ADRA Slovensko pripravuje zásielku potravinovej pomoci pre obyvateľov Bejrútu (Autor: ADRA Slovensko)

Ako by sme my Slováci mohli pomôcť?

Prvé dni a týždne po nešťastí sú kľúčové na záchranu životov zasiahnutých. Je nutné konať rýchlo, efektívne a organizovane, na čo je potrebné uvoľniť veľké množstvo peňazí. Na toto však zbankrotovaný Libanon nemá kapacity. ADRA Slovensko preto vyhlásila verejnú zbierku, ktorej príspevky poputujú na priamu pomoc zasiahnutým obyvateľom Bejrútu formou distribúcie jedla, vody a opráv poškodených domov. 11. augusta z Bratislavy do Libanonu odletela prvá tona potravín, ktoré sme zakúpili vďaka príspevkom slovenských darcov a prepravili s pomocou slovenského veľvyslanectva v Bejrúte.

Partneri z ADRA Lebanon v Bejrúte preberajú zásielku potravinovej pomoci zo Slovenska (Autor: ADRA Lebanon)

Na urgentnú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Bejrútu môžete prispieť zaslaním ľubovoľnej čiastky:

Zbierkový účet: SK48 0200 0000 0049 7524 1312

Variabilný symbol: 035040

Poznámka: Libanon

Sme radi, že spoločne môžeme pomáhať. Veríme, že to má zmysel.

