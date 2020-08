Najúžasnejšie pre mňa bolo vidieť ich ako dokážu robiť veci, o ktorých netušili

Arancha Ferrer de la Cruz strávila rok v Albánsku ako tzv. EU Aid Volunteer, teda expertný dobrovoľník vyslaný v rámci programu EÚ.

Do Albánska prišla poskytovať fyzioterapiu tým, ktorí k nej nemajú prístup z dôvodu sociálneho vylúčenia či z ekonomických dôvodov. Ako hodnotí svoje pôsobenie a prečo o nej od nás ešte budete počuť, sa dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Aké boli Tvoje očakávania v oblasti profesionálneho rozvoja? A čo si očakávala, že ti expertné dobrovoľníctvo prinesie v osobnej rovine?

Očakávala som, že budem súčasťou tímu a budeme sa vzájomne učiť a zdieľať skúsenosti. Tiež som chcela, aby som mohla ja sama liečiť a tiež byť zapojená do projektového diania.

Osobne som túžila spoznať kultúru a jazyk krajiny, v ktorej mám žiť. Tiež cestovať sama a trochu popracovať na vysporiadaní sa s emocionálnym odlúčením od ľudí.

Naplnili sa tvoje očakávania?

Istým spôsobom áno, aj keď to nebolo presne to, čo som očakávala, že sa naučím. Avšak, vidím, že teraz už viem pracovať s pacientmi samostatne. Viac si v tom verím.

Aký je život expata v zahraničí? Cítiš sa ešte stále po roku v Albánsku ako cudzinec alebo naopak?

Podľa mňa záleží odkiaľ prichádzaš. Môže to byť pre teba veľký kultúrny šok, ak pochádzaš zo severnej Európy, USA alebo veľkého mesta „vyspelej“ krajiny. V mojom prípade, napriek tomu, že som pocítila rozdiely v oblasti vnímania rodovej rovnosti, nepísaných sociálnych pravidiel či pracovného prostredia, prispôsobila som sa celkom ľahko.

Tiež musím dodať, že v Albánsku sú rozdiely medzi životom v Tirane a životom na vidieku. Hlavné mesto je viac uvoľnené, je tu aktívna vcelku veľká komunita zahraničných ľudí. Malé mestá sú napríklad viac rezervované voči rodovým záležitostiam, sú viac konzervatívne. Avšak, vždy som sa tu cítila bezpečne a nadobudla pocit, že miestnej komunite záleží na zahraničných ľuďoch.

Aký je tvoj najviac nezabudnuteľný zážitok?

Je ťažké vybrať jednu, lebo mnohé sú plné silných emócií, keďže som stretla mnoho úžasných ľudí a objavila krásne miesta.

Na čo určite nezabudnem, sú moja narodeniny v Tirane. Bola som s ostatnými dobrovoľníkmi, s ktorými som sa zoznámila len deň predtým, zrazu sa začalo všetko triasť. Trvalo to chvíľu uvedomiť si, že práve zažívame zemetrasenie, všetci prvýkrát v živote. Našťastie nik z nás a ani domy neutrpeli, a tak sme mohli pokračovať v oslave. Následne, keď sa už dalo ísť do centier k mojim pacientom, tí ma prekvapili a spievali mi po španielsky „Cumpleaños feliz“, čo znamená „Všetko najlepšie“. Bola som milo prekvapená a šťastná, že ich po zemetrasení môžem znovu vidieť.

Tvoje vyslanie bolo jedinečné v tom, že si následne zažila ďalšie, tie už boli zničujúce, zemetrasenia a vypuknutie pandémie Covid-19. To všetko v jednom roku. Čo na to spätne hovoríš?

Veru, nik z nás by neveril, že toľko takýchto udalostí sa môže odohrať v tak krátkom čase. Som veľmi vďačná, že všetci, ktorých som tam poznala, neboli týmto zasiahnutí. Zároveň, cítila som veľký zármutok nad tými, ktorí nemali to šťastie. Mnohých to zasiahlo veľmi, zemetrasenie im zničilo domy, stratili blízkych, kvôli epidémií prišli o prácu. Tí, čo za prácou cestovali za hranice, ostali odstrihnutí od príjmov.

Bezpečnostné opatrenia na boj s Covid-19 boli postupne uvoľnené. Aký je život v krajine teraz?

Počas pandémie som vnímala chaos, keďže sa neustále opatrenia menili. Vo všeobecnosti si myslím, že reagovali dobre. No ľudia, tí sa o opatrenia nezaujímali a nestarali sa veľmi o svoju bezpečnosť. Myslím, že to bolo tým, že ľudia priamo nepociťovali riziko, keďže prípadov bolo málo. Taktiež nemali inú možnosť, potrebovali pracovať, nie ostať doma, či sa pridržiavať prísnych hygienických opatrení.

Aktuálne, nárast prípadov je rýchlejší, ale zdá sa akoby pre ľudí vírus vymizol z Albánska. Turisti začali prichádzať. Mimochodom, zatiaľ čo všetci naokolo hranice s Albáncami uzavreli, oni púšťajú dnu takmer všetkých. Pláže a bary sú otvorené a zdá sa, že bude náročné ich uzavrieť, i keď situácia je horšia ako na začiatku.