O dobrovoľníctve v rozvojových krajinách: "Urobil by som to zas a znova."

"Naberám skúsenosti a stimuly, ktoré nezískam ani za päť, desať rokov práce vo firme. Nové kultúry, ktoré ma prinútia naučiť sa iný jazyk, inú abecedu..."

Prečítajte si autorské rozprávanie z pera nášho dobrovoľníka Jozefa, ktorý sa práve po roku vrátil z Gruzínska.

"Rodina aj priatelia sa ma stále pýtajú, prečo dobrovoľníčim v krajinách tretieho sveta. Čo ma motivuje?

Napriek všetkým uštipačným komentárom k mojej budúcnosti a ako márnim svoj čas, by som to spravil znova... Znova a znova.

Možno sa jedného dňa dostanem k usadenému pracovno-rodinnému životu, ale nie teraz. Naberám skúsenosti a stimuly, ktoré nezískam ani za päť, desať rokov práce vo firme. Nové kultúry, ktoré ma prinútia naučiť sa iný jazyk, inú abecedu...

Nikdy som nemal pocit, že v rozvojových krajinách, v ktorých som pôsobil (Arménsko a Gruzínsko), humanitárnych dobrovoľníkov nevyhnutne potrebujú. Miestni si žijú svoje životy a prácu na projektoch v sektore humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce odvádzajú výborne aj bez našej pomoci. O to viac si však cenia možnosť vzájomného obohatenia a pridanej hodnoty, ktorú dobrovoľníci prinášajú. Mimo práce som často nerozprával o mojich dobrovoľníckych aktivitách v Gruzínsku. Počas pandémie som bol v krajine len zaseknutý rovnako ako mnohí turisti... Ak mi však bol niekto blízky, nemal som problém vysvetliť mu pravé dôvody môjho pobytu. Miestni na to reagovali s rešpektom a vďačnosťou a začali ma hostiť ešte viac, čo som práve nechcel, lebo aj bez toho boli Gruzínci ku mne vždy veľmi pohostinní.

V rámci mojich dobrovoľníckych aktivít som zväčša pracoval s mládežou – stredoškolákmi a vysokoškolákmi – a ľuďmi, ktorí stratili domov kvôli rusko-gruzínskemu konfliktu. Naše projekty sa zameriavali na neformálne vzdelávanie v oblastiach mieru, migrácie, ekológie, udržateľného rozvoja či seba-zdokonaľovania. Príjemne ma prekvapilo, že väčšina našich študentov nemala problém hovoriť anglicky alebo rusky a celkovo mali dobrý prehľad o dianí nielen v Gruzínsku a na Kaukaze, ale aj vo svete.

video //www.youtube.com/embed/v-DP6cfJCJA

Prvý polrok som pracoval veľa, niekedy aj nadčasy a cez víkendy. Vo voľnom čase sme si s kolegami a ďalšími dobrovoľníkmi užívali cesty po Gruzínsku či možnosti socializácie, ktoré ponúkalo Tbilisi. S príchodom nového roka sa však všetko zmenilo...

V čase vypuknutia pandémie som práve pomáhal kolegom na medzinárodnom projekte, na ktorom sme mali účastníkov zo Španielska, Chorvátska, Ukrajiny, Arménska a ďalších krajín. Tí začali postupne dostávať emaily o zrušených letoch, ktorými sa mali vrátiť domov po skončení projektu o dva-tri týždne. Panika stúpala a ja som sa ich snažil upokojovať, že sa domov určite dostanú. Po desiatkach hovorov s leteckými spoločnosťami a ambasádami som usúdil, že najlepším riešením bude zobrať všetkých na letisko ešte dnes a dúfať, že ich vezmú na najbližší let napriek dátumom na ich zrušených letenkách. V ten deň sme na obede všetkým oznámili, že sa náš projekt ukončuje predčasne a o dve hodiny nás vyzdvihne autobus, ktorý nás vezme na letisko.

Bola to najsmutnejšia cesta z Tbilisi. Ľudia zmĺkli, hudba stíchla. Vonku padal dážď, bola zima a hmla. Všetci odišli najbližšími letmi domov. Rozhodnutie zobrať ich ihneď na letisko sa ukázalo ako šťastné, keďže nasledujúci deň EÚ zrušila všetky prichádzajúce lety a pasažieri ostali visieť na letiskách, kde čakali aj 72 hodín na vyriešenie situácie.

Gruzínska vláda tiež postupne sprísňovala proti-pandemické nariadenia. Najprv uzavreli mestá, ktorých „hranice“ strážila armáda. Následne prestalo premávať metro, autobusy aj autá. Všetko preto, aby ľudia ostali doma.

video //www.youtube.com/embed/XIJQxCMfsis

Začiatkom leta sú vonkajšie hranice Gruzínska stále zatvorené, ale v rámci krajiny sa už dá slobodne cestovať. Počas augustovej dovolenky som si požičal auto a vybral som sa na potulky na miesta, ktoré som pred pandémiou nestihol navštíviť. Na miesta, ktoré ani len Gruzínci často nenavštevujú. Vysoko do hôr, kde nie sú asfaltové cesty a bez terénneho auta sa tam ani nedá dostať. Zbalili sme stany, spacáky a vydali sa na cestu. Na turistických miestach sa tradičná gruzínska pohostinnosť vytráca alebo je skrytá za poskytnutím služieb za finančné prostriedky, v horách nás však miestni ľudia radi pohostili aj napriek covidu. Stretli sme rodinu, ktorá nás vzala k sebe, pripravili nám večeru a nechali nás prespať u nich na hore Gomi.

Po návrate z dovolenky zavládol hlboký pocit smútku. Na jar sme všetky projekty, ktoré sa nedali realizovať online, odložili na jeseň. Jeseň však už začína a nám je jasné, že aktivity budeme musieť posúvať o ďalší polrok, možno aj rok. Ja však už bohužiaľ nebudem ich súčasťou."

__________________________________________________________________________________

Jozefov 12-mesačný dobrovoľnícky pobyt v gruzínskej organizácii ICPI (International Center for Peace and Integration) sprostredkovala a administratívne zastrešila organizácia ADRA Slovensko. Vyslanie dobrovoľníka bolo zrealizované vďaka finančnej podpore SlovakAid (Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu) v rámci programu vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín.