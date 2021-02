Dobrovoľníctvo cez EU Aid Volunteers je cestou ako získať pracovné skúseností

Laura Naw bola od septembra 2019 dobrovoľníčkou v Albánsku v rámci programu EU Aid Volunteers. Laura vypomáhala s projektovým manažmentom v tíme Adra Albánsko viac ako rok.

Prečítajte si ako vníma túto skúsenosť po svojom odchode a ako jej dobrovoľníctvo ovplyvnila pandémia. Anglická verzia je dostupná ako samostatný článok.

Už sú to dva týždne, čo som odišla z krajiny, kde som žila viac ako rok. Veľmi sa mi páčila tamojšia kultúra, ľudia i moje zotrvanie. Nič neľutujem.

Táto príležitosť v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers predstavovala ďalší krok v získavaní profesionálnych skúseností z praxe, ktoré môžu viesť k budúcemu kariérnemu uplatneniu v medzinárodných organizáciách. Získala som veľa zručností a práca v multikultúrnom tíme posilnila moje organizačné schopnosti a pomohla mi určiť si priority podľa úloh.

Bol to skutočne intenzívny rok. Po zemetrasení, ku ktorému došlo v novembri 2019 a spôsobilo rozsiahle škody, sa k tomu pridala uprostred môjho nasadenia globálna pandémia. Tá spôsobila u mnoho ľudí posttraumatickú stresovú poruchu a zhoršila situáciu marginalizovaných komunít, ktoré sú už viac ohrozené z dôvodu obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti, pitnej vode, sanitácii a potravinám. Opatrenia prijaté albánskou vládou na potlačenie šírenia koronavírusu boli pre rómske a egyptské komunity žijúce v krajine skutočne dosť ťažké. Dôvod spočíval v skutočnosti, že mnohí zarábajú peniaze zberom odpadkov, zberom kovového šrotu a ďalších predmetov a následným predajom, ale zákaz vychádzania stanovený vládou pod hrozbou prísnej pokuty im to znemožnil.

Laura počas jej terénnej návštevy komunitného centra v Bubq, Albánsko

Moja domovská organizácia, na rozdiel od iných kolegov pôsobiacich v iných krajinách, mi po vypuknutí pandémie dala možnosť zvoliť si, či chcem zostať alebo odísť. Z niekoľkých dôvodov som sa rozhodla zostať tam až do konca svojho nasadenia a tiež predĺžiť si ho o ďalšie dva mesiace. Ako súčasť personálu ADRA Albánsko mi bolo umožnené všimnúť vášeň a úsilie všetkých členov zabezpečiť, aby sa znevýhodneným osobám a zraniteľnej komunite dostalo rovného zaobchádzania, sociálneho začlenenia a prístupu k základným potrebám a spôsobu vzdelávania, čo je spoločným menovateľom minulých a prebiehajúcich projektov. Úroveň vzdelávania v krajine zostáva skutočne jednou z najnižších v Európe a na vzdelávanie sa vyčleňuje iba niečo cez 3% z HDP. Teda toto zaraďuje Albánsko medzi posledné krajiny v Európe, pokiaľ ide o študentské úspechy, v porovnaní s krajinami OECD.

Počas môjho vyslania som proaktívne reagovala na núdzové situácie po zemetrasení, ako aj v dôsledku pandémie. Zapojila som sa do distribúcie potravín a hygienických potrieb kontinuálne po dobu dvoch mesiacov pre 35 rómskych a egyptských rodín žijúcich v Tirane.

VIDEO: Laura Naw počas prípravy na Slovensku a následne priamo v teréne v Albánsku

Medzi aktivity, na ktoré som bola hrdá, zaraďujem realizáciu nízko-rozpočtového projektu pripraveného s ďalším dobrovoľníkom EUAID. Aj keď ide o malý grant, bol to naozaj úspešný projekt. Vďaka nemu sa nám podarilo nadviazať partnerstvo s dvoma mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v rovnakej oblasti ako ADRA a zvýšiť povedomie o sociálnom začlenení a zabezpečení prístupu k vzdelaniu zraniteľnej mládeži a ich rodinám v Albánsku. Projekt zároveň prispel k reaktivácii hodnotového reťazca vlny v regióne Kukës, keďže sme zapojili 25 mladých a starších žien pôsobiacich v remeselnom priemysle.

Laura a Cyriakus, obaja EUAV dobrovoľníci spoločne implementovali vlastný mikroprojekt zameraný na zvyšovanie povedomia sociálnej inklúzie zraniteľných skupín prostredníctvom bábkového divadla.

Popri všetkých týchto činnostiach sa kapacita personálu ADRA Albánsko v poslednej dobe posilnila cyklom webinárov o advocacy. Webináre, ktoré organizuje profesionál zo siete ADRA, boli pre mňa i celý tím veľmi užitočné pri príprave akčného plánu ako robiť advocacy v rámci edukačných programov kancelárie ADRA. Okrem pochopenia rôznych prístupov k advocacy je dôležité ovplyvňovať tých, ktorí vytvárajú politiku,a to prostredníctvom participatívneho prístupu. To znamená zapojiť do procesov samotnú komunitu ako základnú zložku, čo im dáva kredibilitu, posilňuje ich prijatie samotou komunitou a zvyšuje záväzok a zodpovednosť za konanie. A v neposlednom rade je potrebné začleniť tieto nové poznatky pri tvorbe nových aktivít pre ďalšie projektové návrhy.

Článok bol napísaný dňa 20.12.2020

Laura Naw

Laura bola od septembra 2019 dobrovoľníčkou v Albánsku v partnejskej organizácií Adra Albánsko v rámci programu EU Aid Volunteers. Adra Slovensko je jej vysielajúcou organizáciou. Ako sa Laure darilo môžete sledovať i na našom Facebooku.