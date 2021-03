Arancha a jej druhý rok dobrovoľníctva v Tirane

Arancha je EU Aid dobrovoľníčka v Albánsku a momentálne je na svojom druhom vyslaní v organizácii NCCS v Tirane. Teraz, v polovici svojho projektu, sa s nami podelí o novú skúsenosť. Líši sa od tej predchádzajúcej?

Už je to môj šiesty mesiac na novom projekte v Tirane. Mojou úlohou je poskytovať fyzioterapiu ľudom, ktorí k nej nemajú prístup z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo sociálneho vylúčenia. Kvôli pandémii COVID-19 je dosť odlišný od posledného roku, ale som šťastná, že vôbec môžeme pokračovať.

Pacienti potrebujú podporu aj napriek pandémii

Aktivita v centrách sa podstatne znížila, lenže ľudia aj naďalej potrebujú naše služby a v týchto ťažkých časoch sme ich nemohli prestať poskytovať. Z hľadiska kontinuity a frekvencie je moja práca dosť premenlivá. Je veľmi ťažké plánovať aj na dva týždne dopredu, keďže môže stúpnuť počet prípadov a neustále sú vydávané nové opatrenia a je možné, že sa centrum bude musieť na pár dní zavrieť. Keďže pracujeme so zraniteľnými skupinami, musíme si dávať veľký pozor, aby sme ich nevystavovali nebezpečenstvu. Z pohľadu prijímateľov však toto znamená, že budú mať menej možností využívať verejné služby a budú sa stretávať s väčším množstvom prekážok na ceste do komunitného centra (odľahlosť centra, plné autobusy...) a v prípade, že ochorejú, dostanú menej podpory od zodpovedných inštitúcií. Aj napriek tomu ľudia stále navštevujú naše centrum a my sa musíme snažiť poskytnúť kvalitu služieb, akú si zaslúžia.

Arancha poskytuje fyzioterapiu 30 pacientom trpiacim rôznymi postihnutiami. (Foto: © Arancha Ferrer, Archív 2019)

Pri poskytovaní fyzioterapie spolupracujeme s pacientami z minulého projektu a pribudlo nám aj zopár nových. Skúšame nové prístupy a techniky a musím uznať, že ma ich pokroky tešia. Chcela by som mať väčší dopad, no v momentálnej situácii sa musíme zmieriť s obmedzenými možnosťami a pracovať s tým, čo máme.

V práci som sa rozprávala s beneficientami, ktorí prichádzajú do centra denne a uvedomila som si, že väčšinu času nemajú nič iné na práci, len čakanie. Čakať kým bude hotové jedlo, čakať na stretnutie s kamarátom, ktorý tiež centrum navštevuje na dennej báze, čakať kým sa centrum zavrie a potom šup späť do zimy. V tomto období som dostala myšlienku spoločného založenia záhrady, samozrejme, pokiaľ by súhlasili. Napadlo ma to, lebo niektorí mali záľuby ako napríklad stolárstvo, no doma nemajú miesto a nástroje na ich realizáciu. Začala som rozmýšľať o aktivite, ktorá by ľuďom umožnila navzájom zdieľať skúsenosti alebo vykonávať nejakú fyzickú aktivitu na uvoľnenie stresu.

Záhrada ako liek počas pandémie koronavírusu

Tento EUAV projekt umožňuje dobrovoľníkovi s podporou jeho hostiteľskej organizácie začať vlastný mikro-projekt. Cieľom je podporiť miestnu komunitu a cez udržateľné a inovatívne riešenia adresovať ich potreby. Rozhodla som sa požiadať o grant na zloženie komunitnej záhrady pre mojich pacientov.

„Koncept mestskej záhrady bude slúžiť ako skvelá alternatíva pre získavanie a konzumáciu jedla, aromatických a liečivých rastlín za účelom zlepšenia výživovej nezávislosti beneficientov centra.“

Táto záhrada bude mestská, komunitná a liečivá v jednom. Vysoké percento beneficientov komunitných centier v Tirane trpí problémom zlej výživy. Tento problém je spôsobený vnútornými aj vonkajšími vplyvmi, ako napríklad nízka vzdelanostná úroveň, nezamestnanosť, neformálne zamestnanie a nízky príjem. Práve preto koncept mestskej záhrady poslúži ako skvelá alternatíva pre získavanie a konzumáciu jedla, aromatických a liečivých rastlín za účelom zlepšenia výživovej nezávislosti beneficientov centra. Je to kolektívny projekt, ktorý bude fungovať len v prípade, že sa všetci zapoja a preukážu motiváciu spoločne sa podieľať na jej budovaní.

Prvý workshop Aranchinho mikro-projektu s názvom: Kolektívne záhrady v Gonxhe Bojaxhi centre

Na začiatku januára sme dostali pozitívnu odozvu. Projekt mal trvať dva mesiace so začiatkom vo februári, no kvôli výskytu prípadov Covid-19 v centre sa aktivity museli o tri týždne odložiť. Toto obdobie bolo aj pre mňa osobne ťažké, keďže som musela byť doma v karanténe.

Pred začiatkom realizácie som mala stretnutia s pracovníkmi komunitného centra a samotnými pacientmi o plánovaní logistiky, rozpisu, priestorov a najmä ich očakávaní a spolupráce. Tieto stretnutia mi pomohli lepšie pochopiť ich pohľad na vec a aktivity, ktoré sa im budú najviac hodiť.

Na ich základe som naplánovala workshopy týkajúce sa:

klasifikácie semienok a starostlivosti o záhony

pestovanie aromatických a liečivých rastlín

pestovanie jedlých rastlín

rozmnožovanie rastlín za pomoci odrezkov

workshop zameraný na prírodné osviežovače vzduchu

sušenie ozdobných a aromatických rastlín

zdravý mesačný jedálniček z úrody zo záhrady

zaváranie

vytváranie kompostu

vytvorenie skleníka

Už máme za sebou prvé stretnutie! Som veľmi spokojná, lebo všetci boli veľmi motivovaní záhradu postaviť. Chcem byť pre komunitu pozitívnym prínosom, čo ma motivuje spraviť čo najviac pre ich pohodu či už skrze záhradu, alebo fyzioterapiu.

Tento článok bol napísaný 17. februára 2021. Zostaňte naladení, novinky o pokroch na Aranchinom mikro-projekte Vám poskytneme čoskoro!

Autor: Arancha Ferrer de la Cruz

EU Aid Volunteer

Arancha je EU Aid dobrovoľníčkou v Albánsku v partnejskej organizácií NCCS. Jej vyslanie je súčasťou projektu „Trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom dobrovoľníkov v oblasti humanitárnej pomoci 3 (SuDHAV3)“. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej Komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers, riadeného agentúrou EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru) a DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ). Adra Slovensko je jej vysielajúcou organizáciou. Ako sa Aranche darí na jej vyslaní môžete sledovať i na našom Facebooku.