Z komunitnej záhrady v Tirane

Arancha, naša EU Aid dobrovoľníčka v Albánsku, je momentálne už na svojom druhom vyslaní v organizácii NCCS. Po dvoch mesiacoch sa nám opäť hlási s novými skúsenosťami z jej aktivít v Tirane.

"Už dávno som nenapísala a chcem to urobiť teraz, pretože cítim, že sa zrazu všetko rýchlejšie vyvíja. S príchodom jari sa ľudia zdajú aktívnejší, dni sú dlhšie a čas lockdownových vychádzok sa predĺžil z 6h-20h na 6h-22h, takže máme viac času na vykonávanie aktivít, ktoré pripravujeme.

Čoraz viac ľudí prichádza za Aranchou do komunitného centra, aby sa zúčastnili na jej mikroprojekte.



V komunitnom centre sme navštívili nových pacientov a dokonca aj tí, ktorí v posledných mesiacoch nemohli prísť kvôli pandémii, sú späť, aby pokračovali vo fyzioterapeutickej liečbe. Odkedy sme dostali nové materiály a nástroje na ošetrenie, skúšame inovatívne techniky. Covidová situácia sa navyše na jar zlepšila a nových prípadov je za deň oveľa menej (30 - 50), do krajiny tiež postupne prichádzajú vakcíny a zaočkovaných je už viac ako 20% populácie, vďaka čomu sa ľudia menej boja. Ale aj tak im vždy v našom centre pripomíname, aké dôležité je naďalej sa chrániť pred nákazou.

Aktuálne teplé počasie je dobré pre záhradu, ktorá rýchlo rastie, takže je stále viac vecí, na ktorých treba pracovať. Naši beneficienti sa o záhradu starajú každý deň, dokonca aj mimo našich plánovaných stretnutí. Sú veľmi motivovaní! Sadíme, napájame, vyrábame kvetináče z recyklovaných fliaš, čistíme okolie, staviame ploty, študujeme dokumenty + nejaký ten strečing a fyzioterapeutické cvičenia. Je to všetko veľmi relaxačné. Milujem vzťah, ktorý si postupne vytvárame s účastníkmi kolektívnej záhrady a ďalšími ľuďmi v komunitnom centre. Zvyčajne sa po práci v záhrade spolu naraňajkujeme a máme možnosť zdieľať príbehy, skúsenosti, obavy aj očakávania týkajúce sa rôznych spoločenských a sociálnych tém.

Arancha po aktivitách v záhrade pravidelne raňajkuje so svojimi beneficientami.



Aj tentokrát som mala to šťastie, že som sa mohla spoľahnúť na ľudí, ktorí mi s projektom pomáhajú. Dobrovoľníci sa prišli zapojiť do maľovania, sadenia a spoločne tráveného času. Niektorí mi pomohli doviezť potrebné materiály a nástroje do centra, kedykoľvek som potrebovala. Ďalší dobrovoľník fotí celý proces a od začiatku mi pomáha manažovať aktivity. Naberám ďalšie skúsenosti s prípravou záhradníckych prác, s koordináciou dobrovoľníkov a už vopred premýšľam o materiáloch, ktoré by pre našich beneficientov mohli byť užitočné. Viem si tak vhodne plánovať načasovanie implementácie projektu, a zároveň improvizovať s novými aktivitami, keď nás prekvapia neočakávané okolnosti.



Veľa pracujem aj na komunikácii s beneficientami, zamestnancami centra, mojou hostiteľskou

a vysielajúcou organizáciou a snažím sa udržiavať rutinu zverejňovania príspevkov na zvýšenie viditeľnosti tohto projektu na sociálnych médiách.

Momentálne budeme v týchto aktivitách pokračovať a premýšľať nad novými. Cítim sa skutočne šťastná, že som mohla zostať v Albánsku o 6 mesiacov dlhšie, ako bolo pôvodne plánované!"

Autor: Arancha Ferrer de la Cruz

EU Aid Volunteer

Tento článok bol napísaný 15. mája 2021. Viac o Aranchinom vyslaní sa dočítate v predchádzajúcom blogu.

Zostaňte naladení, novinky od Aranchi vám prinesieme už čoskoro!

Arancha je EU Aid dobrovoľníčkou v Albánsku v partnerskej organizácii National Center for Community Services (NCCS). Jej vyslanie je súčasťou projektu „Trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom dobrovoľníctva v oblasti humanitárnej pomoci 3 (SuDHAV3)“. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie pod hlavičkou programu EU Aid Volunteers, riadeného agentúrou EACEA (Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru), DG EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež šport a kultúru) a DG ECHO (Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ). ADRA Slovensko je Aranchinou vysielajúcou organizáciou. Ako sa Aranche darí na jej vyslaní môžete sledovať i na našom Facebooku.